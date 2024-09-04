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Александро-Невские православные беседы пройдут 7 ноября в Пскове

Традиционные Александро-Невские беседы в библиотеке храма святого Александра Невского пройдут 7 ноября в 18:00 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Фото: сайт фонда Андрея Первозванного

Темой встречи станет Иоанно-Богословский Костельников монастырь. Лектором выступит Постников Арсений, старший научный сотрудник Древлехранилища Псковского музея-заповедника.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (ул. М. Горького, д.67). Справки по телефону: +7(811)272-14-41.