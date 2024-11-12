Церковь / Новости епархии

Статья о неизвестных ранее описаниях псковских монастырей вошла в журнал Санкт-Петербургской духовной академии

Статья о неизвестных ранее описаниях псковских монастырей авторства кандидата богословия, настоятеля Казанской церкви в Пушкинских Горах, протоирея Михаила Иванова вошла в журнал Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение». Об этом автор сообщил на своей странице ВКонтакте.

Иеромонах Израиль

Фото: страница Михаила Иванова ВКонтакте

Как отмечает автор, статья посвящена церковно-историческим трудам митрополита Евгения (Болховитинова) в 1820–1821 гг. по истории Псковской епархии и ее монастырей, совершённым в тесном взаимодействии с епархиальным монашеским сообществом.

«Важным этапом деятельности известного церковного иерарха и историка XIX в. митр. Евгения (Болховитинова) на Псковской земле является подготовка и издание ряда описаний псковских монашеских обителей. При подготовке данных изданий митр. Евгений привлек к научной работе ряд настоятелей и насельников монашеских обителей епархии. Переписка правящего архиерея с подчиненными по данному вопросу фактически была кратким учебным курсом подготовки церковных историков, который был высоко оценен некоторыми монашествующими. В частности, иером. Израилем, насельником Псково-Печерского монастыря», - отмечается в предисловии к статье.

Проведенная работа принесла свои результаты, которые отчасти известны нам в виде опубликованных описаний. Вместе с тем в материалах Государственного архива Псковской области протоирею Михаилу Иванову удалось обнаружить ряд сведений и описаний монашеских обителей, ранее не известных исследователям.

Более подробно изучить историю святых мест можно по ссылке на статью протоирея Михаила.