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Рождественские традиции храма Александра Невского обсудят на лекции в Пскове

Традиционные Александро-Невские беседы в библиотеке храма святого Александра Невского в Пскове пройдут 2 января 2025 года в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Темой встречи станут рождественские традиции храма Александра Невского. Лектором выступит музыковед, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова Ирина Сидякова.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, дом 67).

Справки по телефону: +7(811)272-14-41.