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Покрытые сусальным золотом кресты для Мирожского монастыря в Пскове установят и освятят на рождественской неделе

Покрытые сусальным золотом кресты для колокольни и Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове будут установлены и освящены на рождественской неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403/1404.

В конце XVII века церковь перестроена и освящена в 1713 году.

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

В период оккупации (1941-1944 годы) на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался семейный концлагерь (для женщин и детей). Помещения церквей использовались для проживания.

В 1968 году Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику. В 1994 году Стефановская церковь передана Псковской епархии.

Масштабная реставрация памятника проводится впервые. Завершение работ запланировано на конец 2025 года.