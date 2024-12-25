Кресты освятили и установили на Стефановскую церковь в Мирожском монастыре в Пскове

В Спасо-Преображенском Мирожском монастыре в Пскове освящены и установлены кресты на Стефановскую церковь. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Масштабная реставрация проводится впервые. Началась в 2024 году. Церкви вернут первоначальный облик. В настоящее время завершены работы по восстановлению кладки наружных стен и декоративной отделки фасадов. Проводятся кровельные работы и работы в интерьерах. Кресты на главы церкви и колокольни изготовлены из дуба, обиты медью и покрыты сусальным золотом.

Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403 -1404. Общий северный фасад. В конце XVII в. церковь перестроена и освящена в 1713 году.

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.