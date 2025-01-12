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Реставраторы приступили к подготовке для работ со сводами и стенами внутри Троицкого собора в Пскове

В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова реставраторы приступили к подготовке для работ со сводами и стенами внутри здания. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Подрядная организация выполняет монтаж лесов для доступа к поверхности потолков и сводов для реставрации кладки, сшивки трещин, вычинки и реставрации швов. Масштабная реставрация проводится впервые. Выполнены работы по демонтажу полов до уровня исторических, укреплены стены и фундаменты, удалена штукатурка со стен. Впервые в новейшее время специалисты получили доступ к подземным галереям. С древнейших времен известно об устроенных там усыпальницах псковских князей.Работа уникальная по своей сложности, проводится при участии археологов, авторского надзора и организаций, контролирующих качество выполняемых работ», - рассказали реставраторы.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе собора. За ее алтарем находится еще одна древняя усыпальница. О том, что подклет Троицкого собора является местом погребения князей и священства, известно по письменным источникам. В частности, здесь похоронен юродивый Никола Салос, который, согласно легенде, в 1570 году спас город от карательного похода царя Ивана Грозного. Иконостас придела в 1988 году создан при участии иконописца архимандрита Зинона.При соборе Псковского Кремля велось летописание, хранились архив и казна.