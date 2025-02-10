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В Пскове продолжается реставрация Стефановского храма Мирожского монастыря

Реставрационные работы по замене стропильной системы и кровельного покрытия проходят в Стефановской церкви Спасо-Преображенского Мирожского монастыря в Пскове. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Вычинка деструктированной кладки внутри помещений иконописной мастерской выполнена на 80%. Помимо этого, продолжается укрепление стен.

На 2025 год запланировано завершение кровельных работ, работа в интерьерах церкви и братского корпуса, устройство и подведение коммуникаций.