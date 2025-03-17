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В псковской церкви Николы со Усохи реставраторы воссоздали северный и южный приделы храма

В Пскове активно продолжаются работы по реставрации церкви Николы со Усохи, памятника архитектуры XV-XVI веков, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» / Telegram

Специалисты занимаются вычинкой кладки колонн паперти, удаляя деструктированный камень. Места вычинки будут восполнены бутом, вырубленным по размерам утрат кладки.

На данный момент ведутся работы на кровле: рабочие продолжают монтаж обрешётки крыши четверика. Внутри четверика проводятся штукатурные работы, которые включают расчистку и заделку швов.



На территории церкви также проведены научные археологические исследования. Выполнено понижение грунта до исторической отметки, а также проведена сложнейшая работа по прокладке подземных коммуникаций.





В рамках реставрации были воссозданы утраченные северный и южный приделы храма. Источником информации о существовании приделов стали исследования архитектора Юрия Спегальского, а также следы на фасадах стен и открытые фундаменты.



Завершение реставрации и благоустройства территории вокруг церкви запланировано на 2026 год. Первое упоминание о каменной Никольской церкви в Пскове относится к 1371 году. В 2019 году церковь была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть храмов псковской архитектурной школы. Реставрационные работы в храме продолжаются третий год.