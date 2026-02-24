Власьев день отмечают 24 февраля

Власьев день или Коровий праздник отмечается 24 февраля (по старому стилю — 11 февраля). Власий Севастийский, который почитается в этот день, — христианский святой, священномученик. В 3-4 веках он жил в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии. Согласно житию, он с юности отличался благочестивой жизнью. Гонения на христиан принудили его укрыться в пещере. По преданию, там его окружало множество разных зверей, но они не трогали святого, напротив, охраняли его покой.

Возможно, именно поэтому святого на Руси стали называть покровителем домашних животных. По другой версии, христианский Власий Севастийский в сознании народа стал «наследником» славянского Волоса, хранителя крестьянского скота.

В этот день непременно кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. Чтобы защититься от нее, необходимо плотно закрыть все печные трубы вьюшками или даже замазать глиной. К святому Власию обращались с молитвой: «Дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, с поля шли-скакали».

Во многих районах Власьев день отмечали как большой праздник. В это время устраивали многолюдные молебны, во время которых освящали караваи ржаного хлеба, которые затем хозяйки скармливали скоту. В любом случае, в этот день старались вообще не работать — считалось, что это поможет предохранить домашних животных от падежа.

Впрочем, не для всех животных праздник заканчивался хорошо. На Власия принято было закалывать бычка, телушку или свинку и угощаться жарким. Это было весьма целесообразно: зима шла к концу, корма убывали, держать лишний скот становилось накладно. Кроме того, таяли и запасы хлеба, крестьянский стол скудел, а перед Великим постом людям стоило запастись силами, пишет calend.ru.

В день Власия начинались и скотские базары, когда можно было выгодно продать или купить корову.

Власьевские морозы считались последними. В народе говорили: «Мороз запел — санный след оледенел»; «Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги»; «Власий, сшиби рог с зимы».