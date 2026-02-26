Церковь Троицы в гдовской деревне Доможирка получила зоны охраны

Зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Троицы» утвердил региональный парламент. Выдающийся памятник псковской школы зодчества XV-XVII веков расположен в деревне Доможирка Гдовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Сложенный из известнякового плитняка храм предположительно был построен в 1558 году по указу царя Ивана Грозного в честь взятия в ходе Ливонской войны городов Нарвы и Сыренска.

Зоны охраны памятника включают в себя охранную зону объекта, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зону охраняемого природного ландшафта. В границах каждого из этих участков установлены запреты и ограничения, связанные с сохранением древнего храма.

Так, на охраняемой территории запрещено использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и историческую застройку. В зоне охраняемого природного ландшафта запрещено размещение базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, в тех случаях, когда они препятствуют визуальному восприятию охраняемого ландшафта. Этот запрет не применяется к конструкциям, которые были размещены до 1 марта 2025 года, и не ограничивает проведение работ по ремонту и модернизации базовых станций сотовой связи.

В сопроводительных документах уточняется, что в связи с установлением зон охраны положение собственников и законных владельцев земельных участков, расположенных в их границах, не ухудшится.