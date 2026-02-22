 
Церковь

Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 21 февраля, накануне недели сыропустной, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Ему сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией и гости праздника в священном сане.

 

Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор обители под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.

