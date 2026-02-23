Великий пост начался у православных христиан

Сегодня, 23 февраля 2026 года, у православных верующих началась Святая Четыредесятница — Великий пост, который продлится до 11 апреля. Этот период считается временем духовного очищения, покаяния и приближения к Богу.

Фото: Псковская епархия

Великий пост в 2026 году традиционно начинается в понедельник, который называется «Чистым понедельником». В этот день, а также в последующие три дня, установлены строгие постные правила — скорый и особый духовный настрой для верующих, стремящихся провести эти дни в молитве, покаянии и воздержании.

Этот священный период установлен в память о сорокадневном посте Иисуса Христа, который провёл в пустыне после Крещения (Мф. 4, 2), а также напоминает о аналогичных постах Моисея и Илии. В древности соблюдение этого поста происходило с особенностями, и его продолжительность и правила значительно варьировались. В современном православии установлен единый порядок соблюдения, указывающий на важность духовного подвига.

Пост включает в себя две части: 40-дневный пост и пост Страстной седмицы, посвящённый страданиям и смерти Христа. В течение этого времени верующие воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы, стараясь углубиться в молитву, чтение Священного Писания и духовные размышления.

Особенно строгий пост сохраняется в первые дни и во время Страстной седмицы, когда христиане придерживаются полного воздержания, а также избегают развлечений и мирских соблазнов.

Церковь напоминает, что соблюдение поста — это не только внешнее воздержание, но и внутреннее состояние сердца, наполненное любовью, милосердием и смирением.

