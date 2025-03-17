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Завершается реставрация Лазаревского храма Псково-Печерского монастыря

Масштабная реставрация Лазаревского храма, построенного между 1792 и 1800 годами, близка к завершению. Храму возвращен первоначальный облик, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.

Фото здесь и далее: Псково-Печорский монастырь

Как рассказали в монастыре, храм был построен при настоятеле архимандрите Петре (Можайском) для монастырской больницы. Это двухэтажная одноглавая церковь на подклете в стиле барокко.

Во время войны 1812 года монастырская больница была превращена в военный госпиталь при непосредственном участии преподобного Лазаря прозорливого.

«Отец Лазарь неустанно трудился в нем, самоотверженно ухаживая за ранеными. Благодаря его неустанным заботам раненые получали не только медицинскую, но и духовную помощь и поддержку. Когда работу госпиталя свернули, была организована богадельня для престарелых монахов. После пожара 1848 года в этом помещении жил настоятель, так как его дом сгорел дотла», - отметили в монастыре.

С 20 ноября 1883 по конец 1884 года при Лазаревском храме действовал епархиальный свечной завод. Выработанные свечи привозились из монастыря в город Псков на Печерское подворье и отсюда уже отпускались в церкви Псковской епархии.

С 1883 года здесь также размещалась гостиница для паломников‑богомольцев.