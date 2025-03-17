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В Лазареву субботу митрополит Матфей совершил литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии

В Лазареву субботу, 12 апреля, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную Литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах) города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Вместе с ним служение совершали:

Благочинный храмов города Пскова, протоиерей Андрей Большанин,

Настоятель храма святых мучениц, иерей Виталий Босов,

Насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря: иеромонах Кронид (Калашников) и иеромонах Никон (Горохов).

Песнопения литургии были исполнены архиерейским хором под руководством Марии Быковой. Как сообщили в епархии, богослужение собрало большое количество верующих, которые молитвенно участвовали в литургическом действе.

После завершения службы митрополит Матфей обратился к присутствующим с Архипастырским словом.