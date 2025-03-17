В Лазареву субботу митрополит Матфей совершил литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии

В Лазареву субботу, 12 апреля, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную Литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах) города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Матвей Елисеев
Вместе с ним служение совершали:
Песнопения литургии были исполнены архиерейским хором под руководством Марии Быковой. Как сообщили в епархии, богослужение собрало большое количество верующих, которые молитвенно участвовали в литургическом действе.
После завершения службы митрополит Матфей обратился к присутствующим с Архипастырским словом.