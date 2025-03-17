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Сплетничать и лгать запрещено во второй день Светлой седмицы

Светлый вторник или Купалище отмечают 22 апреля. Во вторник наши предки традиционно приглашали гостей и организовывали масштабные пасхальные трапезы, а также различные игры, например, катание яиц по специальным желобам, где победитель определялся по скорости спуска яйца.

Название «Купалища» также связано с водными процедурами. В понедельник верующие могли обливаться водой по своему желанию, однако во вторник, в рамках ритуала, кадушку с холодной водой выливали на тех, кто опоздал на утреннюю службу. Это действие сопровождалось коллективным весельем и осуществлялось в целях публичного порицания и побуждения к соблюдению церковного распорядка.

Что нельзя делать?

На Руси с Купальницей связывали ряд запретов. В праздник матери никому не доверяли купание своих детей, особенно если речь шла не о членах семьи. Считалось, что если доверить малыша постороннему, он будет долго болеть.

Также в этот день избегали ссор, конфликтов и брани, так как верили, что это привлекает нечистую силу. Запрещалось сплетничать, лгать и лицемерить, это могло привести к неудачам и негативным изменениям в жизни.

Плохой приметой было гадание на Купальницу. Согласно народным традициям, тот, кто попытается заглянуть в будущее в этот день, пустит под откос настоящее, пишут «Известия».

Девушки в праздник не занимались рукоделием, опасаясь, что изделие не прослужит долго, а игла или ножницы нанесут рану, которая долго не заживет. Также на Купальницу старались не брать в руки хрупкие, острые предметы и не играть с огнем, чтобы не пораниться и не устроить пожар.

Приметы

На Купальницу жители деревень внимательно следили за природой в надежде предугадать изменения погоды. Плохим знаком для земледельцев была утренняя радуга — она предвещала затяжной дождь. Если же радугу видели вечером, ждали ясной погоды в ближайшее время.

Обращали внимание и на Луну. Если спутник Земли вечером окрашивался в красноватый оттенок, готовились к дождям. Кольцо вокруг Луны указывало на ветреную погоду в ближайшие дни. Если праздник выпадал на период растущей Луны, крестьяне занимались посадкой овощей, так как верили, что урожай будет хорошим.

Еще одним индикатором погоды были насекомые. Большое количество муравьев в праздник говорило о приближении жары, а активность пчел с утра — о скорой грозе.