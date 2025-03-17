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Реставраторы заполняют трещины в сводах Серафимовского придела Троицкого собора в Пскове

В Троицком соборе Псковского кремля продолжается реставрация. На текущий момент специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» / Троицкий собор. Дореволюционная фотография

Реставраторы рассказали, что ранее проведено укрепление фундаментов и грунтов по всему периметру исторического помещения. Работа уникальная по своей сложности, глубина бурения для инъектирования - 2 метра. Раствор закачивался под давлением 6 атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины.

«Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 мм. Современный реставрационный материал не дает усадки во время набора прочности», - отметили специалисты.

Укрепление происходило в 2 этапа. Первый этап - на 2 метра, второй - на полную глубину фундаментов. Затем выполняются работы по укреплению грунтов. Как отметили эксперты, современное, четвёртое по счёту здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году.

Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Заделка трещин кладки в нижнем храме Серафима Саровского

«Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века, в частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами. В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами», - заключили реставраторы.