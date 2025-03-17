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Церковь / Новости епархии

Новые колокола отлили для храма в порховской деревне Бельске Устье

06.05.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Новые колокола отлиты для храма в Бельском Устье, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

«На данном этапе в храме Вознесения Господня выполнены работы по установке исторических отреставрированных решëток на окна и продухи; выполнены работы по укладке булыжной отмостки вокруг фасадов, подготовка песчано-гравийного основания под пешеходные дорожки, благоустройство территории; силами и при непосредственной помощи СПбПУ Петра Великого установлен металлический забор вокруг храма», - отметили в АНО.

В числе прочих работ произвели укладку бордюров, водоотводных лотков, организация пешеходных дорожек, закончили работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения.

Нанесли санирующую штукатурку на цоколе храма.

Церковь Вознесения Господня построена в XIX в. Объект культурного наследия народов России регионального значения. Охраняется государством. Самый большой вотчинный храм в Псковской области построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожина (род. 1753 г.) в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 г. Церковь была сооружена без придела и в конце XIX века стала трехпрестольной (Вознесения Господня, Апостола Петра, Рождества Богородицы).

В середине XIX века указывается, что церковь без колокольни, колокола повешены на шести деревянных столбах. Храм имеет крестово-купольные формы, а изначально архитектурное решение было в форме ротонды. Здание выполнено из кирпича, подвалов нет, в качестве фундамента выполнена многолучевая стяжка из валунов.

Церковь оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году. Проходила в 3 этапа, с большими перерывами. АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области» к работе с памятником архитектуры приступило в 2023 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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