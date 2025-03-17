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Приняты работы по реставрации Успенского собора в Святогорском монастыре

На выездном заседании комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проведена приемка работ по реставрации Успенского собора в Святогорском монастыре, подписан акт проведенных работ с представителями заказчика АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», подрядчика, контролирующих организаций и пользователя сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

Собор построен в 1569 году, входит в состав ансамбля Святогорского монастыря, является центром и основой его объемно-пространственной композиции, доминирующей над остальной застройкой. Является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

Расположен на вершине древнего городища – Синичьей Горы, названной впоследствии Святой и давшей имя монастырю.

Собор состоит из центрального четверика и двух приделов, пристроенных в XVIII веке.

Святогорский монастырь связан с именем поэта Александра Пушкина. Живя в Михайловском, он приходил сюда на поклон могилам предков. Здесь и сам Пушкин был похоронен 6/18 февраля 1837 года.

Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 году.

Масштабная реставрация собора проводилась впервые. Выполнена по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Автор проекта реставрации Успенского собора XVI века - архитектор Е. Иванов.

Выполнен полный перечень работ, предусмотренных проектом. Произведена замена конструкций кровельной системы и сама кровля. Она выполнена из меди с последующим патинированием. Произведена вычинка и замена разрушенного камня стен и фундаментов, штукатурные работы, заменены столярные заполнения. Они выполнены из аутентичных материалов, в соответствии с историческими аналогами.

Проведены масштабные работы по усилению северного и южного приделов собора. По проекту заменены балки перекрытий. Их длина достигает 7 метров.

Приведена в порядок кровля. Отреставрированы стены внутри и снаружи. Воссоздана кирпичная и бутовая кладка. Выполнено укрепление штукатурки.

Удалена кафельная плитка с пола. Проведено понижение уровня пола до исторического. Сохранены древние плиты из шлифованного бута в алтарной части четверика. Устроены теплые полы с регулируемым подогревом во всем храме. Уложено керамогранитное покрытие с соблюдением цветового подбора. Замененные окна и двери выполнены по историческим аналогам.

Устроено специальное помещение коллекторного узла. Размещена газовая котельная. Проведены инженерные коммуникации.

«Все виды работ выполнены в соответствии с действующими правилами и нормами, материалы использовались в соответствии ГОСТами и рекомендациями производителя», - уточнили реставраторы.