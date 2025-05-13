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Об историях героев Великой Отечественной войны поговорят на лекции в Пскове

Традиционные Александро-Невские беседы в библиотеке храма святого Александра Невского пройдут в Пскове 29 мая в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.

Темой лекции станут истории героев Великой Отечественной войны через экспонаты Псковского музея-заповедника. Лектором выступит старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Беседа пройдёт в библиотеке храма Александра Невского, расположенного по адресу: улиц Максима Горького, дом 67. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112) 72-14-41.