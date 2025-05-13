Новый каменный храм построят в Пскове, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Фото: Василий Раков / «ВКонтакте»
На дальнем Завеличье будет построен новый каменный храм, который хотят посвятить Победе в Великой Отечественной войне. Он появится вместо временного деревянного храма, который сейчас возводят на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского.
По согласованию с региональными властями возможно дальнейшее благоустройство территории вокруг будущей церкви, а также устройство сквера.