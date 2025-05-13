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Новый каменный храм построят в Пскове

Новый каменный храм построят в Пскове, сообщил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото: Василий Раков / «ВКонтакте»

«Как обратил внимание митрополит Псковский и Порховский Матфей (Копылов), храмы в городе сосредоточены в центре, а вот спальные районы от церквей достаточно удалены», - рассказал Антон Мороз.

На дальнем Завеличье будет построен новый каменный храм, который хотят посвятить Победе в Великой Отечественной войне. Он появится вместо временного деревянного храма, который сейчас возводят на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского.

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По согласованию с региональными властями возможно дальнейшее благоустройство территории вокруг будущей церкви, а также устройство сквера.