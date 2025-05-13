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Состоялась встреча митрополита Матфея и Николая Козловского

Встреча митрополита Матфея и главы города Великие Луки Николая Козловского состоялась в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

29 мая 2025 года, в празднование Вознесения Господня, в резиденции Великолукского епархиального управления состоялась встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея, временно управляющего Великолукской епархией, и главы города Великие Луки Николая Козловского.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Великолукской епархии и муниципальных властей, а также соработничество церкви и государства в сфере образования, культуры и социального служения.