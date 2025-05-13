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Посвященная открытию обители фотовыставка проходит в Спасо-Елеазаровском монастыре

Спасо-Елеазаровский монастырь проводит фотовыставку, посвященную 25-летию возрождения обители, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

С 28 мая 2025 года в монастырских палатах Спасо-Елеазаровского монастыря проходит фотовыставка, посвященная истории обители от ее основания до современности.

По окончании экскурсии посетители выставки смогут посмотреть документальный фильм «Елеазарова пустынь. Возрождение» (30 мин). Фильм создан сестрами Спасо-Елеазаровского монастыря.

Посещение фотовыставки для групп или с индивидуальной экскурсией осуществляется по предварительной договоренности (тел. +7 905 238 88 82).