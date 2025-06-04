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В храме святого Александра Невского в Пскове отметили престольный праздник

Праздничные торжества прошли в воинском храме Александра Невского города Пскова в день памяти святого благоверного великого князя, вчера, 12 июня. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Божественную Литургию в храме совершили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, почетный настоятель храма святого Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор, наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко), настоятель храма святого Александра Невского иерей Александр Короплясов с духовенством храма, настоятель храма святого апостола Матфея поселка Писковичи Псковского района протоиерей Евгений Найдин, благочинный храмов Псковского района иерей Михаил Буценка, клирики Свято-Троицкого собора иерей Антоний Рехлов и иерей Антоний Афанасьев, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла (с Буя) города Пскова иерей Алексий Короплясов, Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора диакон Антоний Кармазин.

Песнопения Литургии исполнил хор храма под управлением Анны Винидиктовой. За богослужением молились воины Псковского гарнизона, прихожане храма и многочисленные паломники.

По окончании Литургии был совершен праздничный крестный ход. Затем от лица митрополита Псковского и Порховского Матфея всех участников богослужения поприветствовал секретарь Епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев.

В завершение богослужения на площади перед храмом состоялось освящение кафе «Невская трапеза», которое распахнуло в этот день свои двери для прихожан и паломников, и начался казачий праздник «День казачьего гостеприимства». На празднике прозвучали казачьи и русские народные песни в исполнении творческих коллективов. На площадке работала выставка казачьей амуниции, пневматический тир и тематическая фотозона. Взрослые и дети с удовольствием приняли участие в народных забавах. Все желающие могли прокатиться на лошадях. Для гостей праздника было организовано угощение национальными казачьими блюдами: шулюм казацкий, донская уха из трёх рыб, плов «по-казачьи», а также свежая выпечка и горячий чай из настоящего самовара.