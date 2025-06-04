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Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить в конце 2025 года

Завершение всех работ в Псковской церкви Николы со Усохи планируется на конец 2025 года, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На текущий момент в церкви продолжаются работы по монтажу покрытия четверика. Ранее в рамках реставрации был отреставрирован и оштукатурен барабан купола, а также воссозданы утраты в местах разрушения декора.

Барабан церкви украшен аркатурным поясом и традиционным геометрическим орнаментом, состоящим из двух поребриков и «бегунца». Над оконными щелевыми проемами установлены фронтончатые сандрики. Все элементы декора на барабане главного купола были приведены в порядок.

Реставраторы пояснили, что поребрик — это тип орнаментальной кирпичной кладки, при которой один ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены, образуя «зубчатую» полосу. Рядом с такой кладкой выкладывался «ёлочка» бегунца — узор, который древнерусские зодчие ценили и использовали для украшения барабанов куполов и полукружий апсид. Монохромная «тесьма» из трёх полос декора стала визитной карточкой псковских мастеров, и местные храмы часто украшались по схеме «поребрик — бегунец — поребрик». Работы по сохранению декора главного барабана церкви Николы со Усохи проводились в 2024 году.

Церковь Николая Чудотворца со Усохи была построена в 1535 году и включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. В рамках реставрации также был воссоздан объем южного придела церкви, основанный на чертежах архитектора Ю. А. Спегальского. Автор проекта реставрации — Е. А. Иванов.