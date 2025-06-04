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На строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест

В строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы на Коломенском кладбище в Великих Луках состоялось освящение и установка креста на купол, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Чин освящения совершил благочинный Великолукского церковного округа протоиерей Иоанн Ильницкий, настоятель строящегося храма Успения Пресвятой Богородицы на Коломенском кладбище города Великие Луки, в сослужении клирика храма святого Николая Мирликийского города Новосокольники иерея Владимира Флавьянова.

Молебные песнопения исполнил сборный квартет под управлением регента храма Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки Ксении Куликовой. Настоятель строящегося храма отметил, что этот храм станет местом молитвы, духовного просвещения, совершения таинств. Здесь будут звучать молитвы о мире, о благополучии, о спасении душ. Здесь каждый сможет найти ответ на свои вопросы, обрести душевное равновесие и укрепиться в вере.

«Сейчас, благодаря помощи добрых людей, администрации города Великие Луки, спонсоров и бизнесменов, происходит возрождение и строительство этого святого храма. Я с особым чувством и трепетом сегодня здесь, потому что это радостное событие. Когда-то храмы разрушались, кресты сбрасывались, но сейчас, слава Богу, пришло время, когда кресты возвращаются на наши храмы», - сказал настоятель.