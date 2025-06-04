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Купол храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) освятили в Пскове

Освящение купола храма в честь святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) состоялось в Пскове 7 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской инфекционной клинической больнице.

Фото здесь и далее: Псковская инфекционная клиническая больница

«️Сегодня состоялось важное событие для духовной жизни Пскова и нашего учреждения в частности — в строящемся храме в честь святых страстотерпца Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) при Псковской областной инфекционной клинической больнице был совершен чин освящения купола», - отметили в больнице.

«Владыка Тихон благословил построить на этой земле, переданной главврачом больницы, храм, чтобы люди, живущие на окраине города имели доступ к церкви, чтобы больные в больнице видели его и исцелялись. Мы с вами, как верующие люди, должны помнить – любой храм освещает все пространство вокруг, и потому беды уходят быстрее» – сказал в своей проповеди протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма святителя Василия Великого на Горке.

Также в лечебном учреждении сообщили, что окормлять (духовно направлять) пациентов и медицинский персонал инфекционной больницы будет иерей Антоний Рехлов.

«Отец Антоний будет исповедовать, причащать и духовно поддерживать всех, кто нуждается в молитве и утешении. Пусть новый храм святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина станет местом милосердия, надежды, исцеления души и тела , а также островком мира и веры для тех, кто борется с болезнями, напоминая, что даже в трудных испытаниях мы не одиноки — с нами Бог и святые заступники», - заключили в больнице.