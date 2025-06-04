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Реставрацию Троицкого собора в Пскове планируют завершить в 2027 году

Реализация проекта реставрации Троицкого собора закончится в 2027 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

На текущий момент в Троицком соборе Псковского кремля продолжается демонтаж старой штукатурки со стороны фасадов.

«Это цоколь фундамента. Деструкция камня. Сбита штукатурка. Цемент,- это ошибки реставрации прошлых лет, когда мы запирали воду. И у нас начиналась деструкция камня из-за того, что кладка не дышала. Вот сейчас с этой проблемой будем бороться. Вычинку делать, укрепление кладки», - рассказал главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)» Алексей Гамзин о состоянии открывающийся кладки стен.

Реставраторы работают в соответствии с графиком и в хорошем темпе. Цементная штукатурка удаляется полностью, поскольку под цементом происходит разрушение бутовой кладки.

Собор построен в XVII веке. Последняя реставрация проходила в конце 80-х годов прошлого века.

Работы выполняются московскими подрядчиками по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».