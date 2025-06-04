Реставрацию Троицкого собора в Пскове планируют завершить в 2027 году

Реализация проекта реставрации Троицкого собора закончится в 2027 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
На текущий момент в Троицком соборе Псковского кремля продолжается демонтаж старой штукатурки со стороны фасадов.
Реставраторы работают в соответствии с графиком и в хорошем темпе. Цементная штукатурка удаляется полностью, поскольку под цементом происходит разрушение бутовой кладки.
Собор построен в XVII веке. Последняя реставрация проходила в конце 80-х годов прошлого века.
Работы выполняются московскими подрядчиками по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».