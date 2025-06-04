Освящение храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) пройдет в Пскове 20 июля

Освящение храма в честь святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) состоится в Пскове 20 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
В неделю 6-ю по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит малое освящение и божественную литургию в храме в честь святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина при Псковской областной инфекционной клинической больнице.
Начало богослужения в 9:30 по адресу: Псков, улица Шестака, дом 15а.