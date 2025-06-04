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Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Патриарху Кириллу за Божественной Литургией

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры вчера, 18 июля, в день праздника обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Торжественное богослужение совершалось перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Для совершения праздничных всенощного бдения и Божественной литургии на Соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором лавры — престол под сенью.

Его Святейшеству за Литургией сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского Митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Псковский и Порховский Матфей; сонм архиереев и духовенства Русской Православной Церкви.

Богослужебные песнопения исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл, члены Священного Синода Русской Православной Церкви и иерархи, прибывшие на праздник в лавру, совершили молебен Игумену земли Русской.