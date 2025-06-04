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В Псково-Печерском монастыре состоится первый съезд церковных флористов Псковской митрополии

С 8 по 10 октября по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пройдет I съезд церковных флористов Псковской митрополии, приуроченный ко дню памяти святых преподобных Ионы и Вассы Псково-Печерских, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Цель съезда – показать красоту и глубинные смыслы цветочного служения Церкви Христовой, внести вклад в развитие творческого потенциала церковных флористов и вместе найти способы качественно улучшить цветочное оформление храмов епархии к праздникам. Съезд пройдет при поддержке Псковской епархии и Псковского музея-заповедника.

В программе:

Теоретические лекции от приглашенных лекторов.

Обучающие семинары по храмовой флористике.

Демонстрация процесса создания цветочных композиций для украшения храма к празднику.

Проживание в паломническом центре монастыря.

Трехразовое питание.

Экскурсия по монастырю.

Музыкальный концерт.

К участию приглашаются практикующие храмовые флористы Псковской митрополии, а также прихожане и представители храмов митрополии, желающие научиться основам флористики. По итогу все участники съезда получат сертификаты о прохождении обучения и повышении квалификации. Участие бесплатное. Проживание и питание – за счет принимающей стороны.

Количество мест ограничено! Для регистрации на участие в съезде необходимо заполнить анкету по ссылке.