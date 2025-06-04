Церковь / Новости епархии

В Псковской церкви Николы со Усохи реставраторы приступили к оштукатуриванию стен южного придела

В Псковской церкви Николы со Усохи реставраторы приступили к оштукатуриванию стен южного придела, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Внутри четверика завершены отделочные работы, побелка стен и сводов. Ведутся работы по демонтажу лесов. В приделах продолжаются работы по раскрытию исторических проемов. Выполнены работы по устройству системы водоотведения вокруг храма.

После завершенный археологических исследований дневная поверхность вокруг храма понижена до исторической отметки, которая соответствует времени строительства храма - XV-XVI веков.

В настоящий момент полностью смонтирована система водоотведения, ливневая канализация. Установлены люки, которые будут собирать воду с пониженной территории. Все это подсоединено к существующим сетям и выполнены другие инженерные работы. Смонтирована ливневая канализация. Установлены люки, которые будут собирать воду с территории, пониженной до исторической отметки.

Завершение всех работ планируется на конец 2025 года.