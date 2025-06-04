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Псковская область вошла в число регионов-участников паломнического маршрута «Великий Русский Северный Путь»

Совещание, посвящённое реализации на территории Псковской области туристическо-паломнического маршрута «Великий Русский Северный Путь», состоялось в министерстве туризма области 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

В совещании приняли участие: министр туризма Псковской области Марина Егорова, генеральный директор паломнической службы Псковской епархии «Вольный странник» иерей Михаил Буценка, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Лазарь (Говорков) и иеромонах Авенир (Осауленко), группа разработчиков маршрута «Великий Русский Северный Путь» во главе с настоятельницей Новодевичьего ставропигиального женского монастыря Маргаритой (Феоктистовой).

Маршрут соединит главные центры Православия Северо-Запада России, большая часть которых имеет статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршрут, общая протяженность которого две тысячи километров, пролегает из Новодевичьего монастыря от храма к храму, от монастыря к монастырю и заканчивается в Соловецкой обители. В 2026 году планируется презентация нового маршрута в Париже.

«Участие Псковской области в таких масштабных проектах – это несомненно привлечение дополнительного внимания туристов и инвесторов. Сегодня мы с коллегами обсудили содержание псковского участка. Не смотря на общую большую протяженность маршрута, путешествие можно начать из любой точки и сформировать комфортную для каждого длительность. Нашим почетным гостям мы сегодня покажем главные достопримечательности Пскова и Печор, чтобы коллеги увидели то, что встречают во время пути наши туристы. Первые впечатления гостей самые положительные», – отметила Марина Егорова.