В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов

В престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов в Печорах.

«По многолетней традиции в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы 27 и 29 августа мы украшаем цветами не только храмы, чудотворную икону Божией Матери и Её Плащаницу, но и выстилаем красиво украшенную дорожку», - заявили в Псково-Печерском монастыре.

Все желающие внести свою лепту в праздничное украшение могут сделать пожертвование онлайн на карту Сбербанка: 5469510013361606 Андрей Владимирович Б. С пометкой «на цветы».

Также можно внести пожертвование на расчетный счет монастыря с пометкой «на цветы».