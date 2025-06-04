←   ПЛН
 
Церковь / Новости епархии

В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов

08.08.2025 16:15

В престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов в Печорах. 

«По многолетней традиции в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы 27 и 29 августа мы украшаем цветами не только храмы, чудотворную икону Божией Матери и Её Плащаницу, но и выстилаем красиво украшенную дорожку», - заявили в Псково-Печерском монастыре. 

Все желающие внести свою лепту в праздничное украшение могут сделать пожертвование онлайн на карту Сбербанка: 5469510013361606 Андрей Владимирович Б. С пометкой «на цветы».

Также можно внести пожертвование на расчетный счет монастыря с пометкой «на цветы».

Источник: Псковская Лента Новостей
