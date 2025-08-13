Церковь / Новости епархии

В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения

В храме Анастасии Узорешительницы, расположенном на территории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, прошло таинство крещения. Его совершил помощник начальника СИЗО по работе с верующими иерей Александр Кульбацкий, клирик подворья Свято-Троицкого Творожковского монастыря в Феофиловой пустыни, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Чин крещения по собственному желанию принял молодой человек, содержащийся под стражей и ранее не принадлежавший к христианской вере. Это решение стало для него осознанным шагом на пути духовного обновления, заметили в УФСИН.

После совершения процедуры отец Александр отметил важность подобных событий для людей, находящихся в неволе. «Таинство крещения – это начало новой жизни во Христе. Для человека в сложных жизненных обстоятельствах вера может стать опорой, помочь переосмыслить прошлое и встать на путь исправления», - сказал он.