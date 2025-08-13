←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 13.08.2025 23:050 Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.08.2025 11:260 «Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО 21.08.2025 10:480 Новый сорт томатов вырастили в теплице Псково-Печерского монастыря 20.08.2025 15:400 В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви 20.08.2025 11:500 В Псково-Печерском монастыре установлена новая электрическая подстанция 19.08.2025 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба»
Церковь / Новости епархии

«Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО

22.08.2025 11:26|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 августа. Его провел настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, руководитель Псковского епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Алексей Воронюк.

На этот раз героем программы станет священник 237-го полка 76-й дивизии, настоятель храма Косьмы и Дамиана (с Гремячей Горы) иерей Александр Смирнов. Батюшка всем сердцем полюбил десантное братство и был с ним с самого начала специальной военной операции.

О буднях военного священника, специфике его работы в зоне СВО и реальных случаях из жизни иерея Александра Смирнова — в программе «Пастырь. Защитники Отечества».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
22.08.2025, 11:260 «Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО 21.08.2025, 10:480 Новый сорт томатов вырастили в теплице Псково-Печерского монастыря 20.08.2025, 15:400 В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви 20.08.2025, 11:500 В Псково-Печерском монастыре установлена новая электрическая подстанция
19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита 19.08.2025, 12:100 В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения 18.08.2025, 21:400 Колокола освятили в усвятском храме Преображения Господня
18.08.2025, 14:390 Богом зданные пещеры в Псково-Печорском монастыре будут закрыты 27-29 августа 17.08.2025, 16:200 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в Пскове 17.08.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 15.08.2025, 10:210 Состоялись проводы мощей святителя Тихона из Псковской митрополии
15.08.2025, 10:150 «Пастырь»: Про Патриарха Тихона 13.08.2025, 23:050 Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.08.2025, 22:550 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона прошел в Пскове. ФОТО 13.08.2025, 09:080 Мощи святителя Тихона встретили в Пскове 
12.08.2025, 15:080 В Псковском кремле собирают сцену для концерта «Хранитель церкви русской» 12.08.2025, 12:000 Приложиться к мощам святителя Тихона смогут псковичи 13 и 14 августа 11.08.2025, 21:231 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле 11.08.2025, 21:180 В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов
11.08.2025, 07:300 Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные 08.08.2025, 16:150 В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов 08.08.2025, 13:460 «Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерей Антоний Савченко. ВИДЕО 08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа
07.08.2025, 14:000 Согласован проект реставрации лазарета Псково-Печерского монастыря 07.08.2025, 08:200 Подготовка к освящению колоколов храма Преображения Господня ведется в Усвятах 06.08.2025, 21:200 Псковская область вошла в число регионов-участников паломнического маршрута «Великий Русский Северный Путь» 06.08.2025, 17:250 Мемориальная келья отца Иоанна в Печорах будет открыта по расписанию выходных 7 августа
06.08.2025, 07:300 Память первых русских святых Бориса и Глеба чтят православные 05.08.2025, 12:440 Открытие памятника святителю Тихону в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.08.2025, 11:230 Сергей Степашин: Патриарх Тихон начал свое служение в сложное время 05.08.2025, 10:460 Памятник святителю Тихону торжественно открыли в Пскове
05.08.2025, 09:430 К 100-летию блаженной кончины святителя Тихона запустили интернет-портал  05.08.2025, 09:150 В псковской церкви Николы со Усохи реставраторы приступили к оштукатуриванию стен южного придела 04.08.2025, 20:350 Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Троицкий собор Пскова 13 августа 04.08.2025, 16:154 Памятник патриарху Тихону поставили на улице Советской в Пскове. ФОТО
04.08.2025, 07:300 День памяти равноапостольной Марии Магдалины отмечают православные 4 августа 02.08.2025, 14:430 В Псково-Печерском монастыре состоится первый съезд церковных флористов Псковской митрополии 02.08.2025, 12:000 Ильин день отмечают 2 августа 01.08.2025, 12:550 «Пастырь»: Таинство венчания. ВИДЕО
31.07.2025, 21:400 В поселке Будник Псковского района прошёл праздничный водосвятный молебен 31.07.2025, 16:031 Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору 31.07.2025, 15:340 Божественная литургия состоится в псковском храме Александра Невского в День ВДВ 28.07.2025, 20:200 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря в Пскове
28.07.2025, 12:450 В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошла летняя смена семейного лагеря 28.07.2025, 11:091 На прежнем основании 28.07.2025, 07:000 День Крещения Руси отмечают 28 июля 27.07.2025, 21:510 Молебен отслужили равноапостольной княгине Ольге на ее малой родине в псковской деревне 
26.07.2025, 16:000 В Петербурге пройдет концерт, посвященный патриарху Тихону 26.07.2025, 11:400 Руководителя службы помощи «Белый цветок» наградили орденом преподобной Ефросинии 25.07.2025, 11:470 «Пастырь. Защитники Отечества»: Священники на войне. ВИДЕО 25.07.2025, 10:280 Большое воссоздание на Мирожке
24.07.2025, 15:410 Торжественный молебен княгине Ольге совершили в Псковском кремле 24.07.2025, 13:490 На погосте Выбуты Псковской области почтили память святой равноапостольной княгини Ольги 24.07.2025, 11:130 Торжественный молебен ко Дню памяти княгини Ольги проведут в Псковском кремле 23.07.2025, 12:070 Хор духовенства Псковской митрополии исполнил песню «Поклонимся великим тем годам». ВИДЕО
22.07.2025, 17:300 Божественную литургию провел митрополит Матфей в Острове 19.07.2025, 19:300 V Псковский фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковой епархии 19.07.2025, 16:000 В храме преподобного Сергия Радонежского в Пскове состоялось престольное торжество 19.07.2025, 09:200 Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Патриарху Кириллу за Божественной Литургией
18.07.2025, 21:590 Новую часовню освятили в Изборске 18.07.2025, 21:140 Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля  18.07.2025, 19:201 Освящение храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) пройдет в Пскове 20 июля 18.07.2025, 13:550 Празднование в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского происходит 18 июля
17.07.2025, 20:400 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 22 июля 17.07.2025, 20:001 Памятник патриарху Тихону расположится у стен Псковской духовной семинарии 14.07.2025, 08:200 Реставрацию Троицкого собора в Пскове планируют завершить в 2027 году 13.07.2025, 17:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре
13.07.2025, 09:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 12.07.2025, 10:000 Праздник апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля 11.07.2025, 11:041 Митрополит Матфей освятил пятизвездочный отель «Генрих» в Пскове 09.07.2025, 19:400 Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы» открылась в библиотеке имени Ивана Василёва
09.07.2025, 13:450 Церковный хор выступит на праздновании Дня города Пскова 09.07.2025, 07:000 Образ Тихвинской иконы Божией Матери почитают православные 9 июля 07.07.2025, 18:250 Купол храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) освятили в Пскове 07.07.2025, 14:410 В Пскове отслужили первую литургию в храме блаженной Ксении Петербургской
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru