«Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 августа. Его провел настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, руководитель Псковского епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Алексей Воронюк.

На этот раз героем программы станет священник 237-го полка 76-й дивизии, настоятель храма Косьмы и Дамиана (с Гремячей Горы) иерей Александр Смирнов. Батюшка всем сердцем полюбил десантное братство и был с ним с самого начала специальной военной операции.

О буднях военного священника, специфике его работы в зоне СВО и реальных случаях из жизни иерея Александра Смирнова — в программе «Пастырь. Защитники Отечества».