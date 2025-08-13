Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 28 августа, в празднование Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией монастыря в священном сане; игумен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин); игумен Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря иеромонах Всеволод (Сиканов); гости праздника в священном сане.

Песнопения Литургии исполнили: братский хор обители под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники Свято-Успенской обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и многочисленные паломники, прибывшие со всех уголков России и стран ближнего зарубежья.

На малом входе Божественной Литургии, согласно решению Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 июля 2025 года (журнал №83), митрополит Матфей возвел в сан игумена иеромонаха Всеволода (Сиканова), назначенного на должность игумена Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря, и иеромонаха Серафима (Козулина), назначенного должность игумена Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря.

По окончании Литургии вокруг монастыря прошел традиционный крестный ход с чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы, по окончании которого на монастырской площади перед ней был совершен праздничный молебен.

По окончании молебна Владыка Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.