Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах

Открытие восстановленного Музея истории 1071-го отдельного учебного полка специального назначения состоялось в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря 2 сентября, сообщается в Telegram-канале обители.
Фотографии: Псково-Печерский монастырь
В экспозиции представлена история шести воинских частей, дислоцировавшихся на территории Паломнического центра с 1940 по 2008 год.
«Музей станет хорошим помощником в деле патриотического воспитания подрастающего поколения», - сообщили в монастыре.
Первыми посетителями Музея стали воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж», которым руководит основатель и хранитель музея И. Л. Тезнев.