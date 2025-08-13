Церковь / Новости епархии

Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах

Открытие восстановленного Музея истории 1071-го отдельного учебного полка специального назначения состоялось в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря 2 сентября, сообщается в Telegram-канале обители.

Фотографии: Псково-Печерский монастырь

В экспозиции представлена история шести воинских частей, дислоцировавшихся на территории Паломнического центра с 1940 по 2008 год.

«Музей станет хорошим помощником в деле патриотического воспитания подрастающего поколения», - сообщили в монастыре.

Первыми посетителями Музея стали воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж», которым руководит основатель и хранитель музея И. Л. Тезнев.