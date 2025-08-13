Церковь / Новости епархии

Архимандрита Тихона вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Наместника Псково-Печерского монастыря с 1995 по 2018 год, архимандрита Тихона вспоминают в обители 12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в монастыре.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь

Отец Тихон родился в многодетной семье священника. С 1968 года вместе с родными посещал Псково-Печерский монастырь. Общение с монахами, старцами обители, благодатные службы определили его дальнейший путь служения Богу в монашестве.

«Мне было 15 лет. Цель жизни – Богообщение. Самый прямой путь ко Христу, – подумалось мне, – через монашество в Псково-Печерской обители. И в моём сердце созрело твёрдое решение – я стану с Божией помощью монахом. Это желание меня впоследствии никогда не покидало и было главным при определении решения в разных ситуациях жизни… Учеба, спорт, работа, служба в армии – это только ступени к моей главной цели», - писал отец Тихон в своих воспоминаниях.

После службы в армии, в 1976 году, он поступил в братию обители.



Отец Тихон прошел все ступени монашеского послушания, в течение 10-ти лет был благочинным монастыря.