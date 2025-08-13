Церковь / Новости епархии

Ограждения хоров отреставрировали в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах

Реставрацию ограждения хоров завершили в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах. Хоры располагаются на балконе в храмовой части, напротив алтаря. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

Декоративные элементы ограждения имели существенные утраты. В ходе реставрации их удалось воссоздать. Удалили все поздние красочные слои ремонтов двух столетий. Также нанесли новое покрытие и привели в порядок лестницу, ведущую на балкон.

В настоящее время все кровельные работы завершили, выполняется благоустройство территории вокруг церквей Сорока Севастийских мучеников и Святой Варвары.

Помимо этого, на объекте выполнили полный комплекс работ по укреплению и реставрации стен, замене полов, оконных и дверных заполнений, радиаторов отопления. Построили и оборудовали газовую котельную, к храму подвели все коммуникации, установили противопожарную и охранную системы. Отреставрирован и позолочен иконостас.

Существующая церковь была построена в 1817 году на пожертвования прихожан и церковные средства на месте сгоревшей одноименной церкви. Масштабная реставрация проводится впервые. Завершение работ запланировано на конец 2025 года.