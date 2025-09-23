Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей: Русская земля всегда была богата защитниками

Русская земля всегда была богата защитниками, сказал митрополит Псковский и Порховский Матфей на открытии паломнического центра для ветеранов СВО при Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

«Сегодня знаменательный день в Псковской митрополии – в Псково-Печерском монастыре в стенах паломнического центра открывает свою работу паломнический центр для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Русская земля всегда была богата защитниками Отечества и своими героями. Но приходит время, когда нужно силы восстанавливать и накапливать. Утрата сил происходит не только физических, но и духовных, прежде всего, когда человек с оружием в руках отстаивает суверенитет своей страны. Центр, который сегодня открывается, необходим, он будет способствовать укреплению именно сил духовных, восстановление которых столь необходимо. И те жизненные силы, которые необходимы человеку уже в мирное время для созидания, он будет восстанавливать именно здесь. Благодаря фонду "Традиция", средствами и силами которого был построен данный центр, и благодаря усилиям высокопреосвященнейшего владыки Тихона мы имеем сегодня такую возможность здесь собраться», - сказал митрополит Матфей.

Первый в РФ паломнический центр для ветеранов СВО открылся при Псково-Печерском монастыре сегодня, 26 сентября.