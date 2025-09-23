Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, сегодня, 19 октября. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, настоятель Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря игумен Всеволод (Сиканов).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане кафедрального собора и паломники. За Литургией митрополит Матфей рукоположил насельника Савво-Крыпецкой обители иеродиакона Нила (Бурьевского) в сан пресвитера.

По окончании Литургии у храмового образа Святой Троицы было совершено славление. Затем Псковский Владыка обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.