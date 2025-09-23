Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей принял участие в Международном туристическом форуме

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в IV Международном форуме «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристических территорий, в том числе входящих в Сеть креативных городов ЮНЕСКО», который прошел в Санкт-Петербурге 24 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В форуме также приняли участие: викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва; наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин; настоятельница Московского Богородице-Смоленского Новодевичьего ставропигиального женского монастыря игумения Маргарита (Феоктистова); представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и международных экспертов в области культуры и туризма, курирующих взаимодействие с ЮНЕСКО, общественные организации.

В рамках форума состоялась презентация церковно-государственного проекта «Великий Русский Северный путь», реализуемого в соответствии с Планом основных мероприятий подготовки и проведения празднования 500-летия Новодевичьего монастыря в городе Москве, а также – в рамках исполнения ряда поручений правительства Российской Федерации и организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея.

Имея статус историко-культурного и паломнического маршрута, «Великий Русский Северный Путь» проходит по территории 15-ти епархий Русской Православной Церкви и предполагает посещение храмов, монастырей и святых мест, связанных с историей Русского Православия.

Его протяженность составляет более 5000 км (от Москвы, от Новодевичьего монастыря, до Соловецких островов с возвращением обратно в Москву). В связи с большой протяженностью маршрута, при его разработке учтена возможность путешественников и паломников проходить весь маршрут участками, вновь и вновь возвращаясь в последнюю точку окончания прежнего путешествия, постепенно проходя весь путь;

Маршрут проходит по территории 12-ти российских регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Владимирская, Ярославская, Вологодская, Архангельская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская области и Республика Карелия) и по 12-ти особо охраняемым природным территориям – национальным паркам и природным заповедникам, хорошо известным, популярным у туристов и имеющим массовый приток посетителей.

Великий Русский Северный Путь включает в себя 15 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, большая часть которых являются православными религиозными объектами, и 3 города, имеющих статус креативных городов ЮНЕСКО. Будучи узнаваемы и российскими, и зарубежными туристами, они привлекают большое число посетителей. Они служат точками притяжения и движущей силой в развитии территорий. Местные жители, постоянно проживающие в регионах, граничащих с местами расположения объектов всемирного культурного наследия, получают новые рабочие места в сфере туристических услуг и делятся с туристами и паломниками своими культурными традициями.

В епархии подчеркнули, что совместная реализация проекта «Великий Русский Северный Путь» стала примером эффективного взаимодействия Государства и Русской Православной Церкви и призвана стать созидательной силой в разработке других уникальных церковно-государственных проектов.