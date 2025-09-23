Церковь / Новости епархии

Монтаж кровли завершают в церкви Николы со Усохи в Пскове

В церкви Николы со Усохи в Пскове завершается монтаж кровли и выполнена бетонная стяжка для полов с подогревом. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты приступили монтажу кровельного покрытия над часовней Неугасимой свечи, которая примыкает к храму с юго-восточной стороны.

Кровля выполнена из оцинкованного железа, на которое будет нанесено красочное покрытие.

С западной стороны храму возвращен исторический архитектурный облик. Разобраны заложенные некогда арки древней паперти. Вход на паперть будет осуществляться с трех сторон. Завершаются отделочные работы.

Завершается укладка декоративной плитки по всей территории укрепления грунта. Выполнена отделка подпорных стен. Ступени закрыты плитами из гранита.

Гранитные плиты украсили верхнюю часть парапета по всему периметру подпорной стены. Установлены металлические столбики для кованой ограды. Ее изготавливают псковские кузнецы.

Стены внутри и снаружи храма оштукатурены и подготовлены под покраску.

Церковь Николы со Усохи- памятник архитектуры Псковской школы зодчества XV-XVI веков, расположен в центре города на одной из главных улиц - Советской. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.