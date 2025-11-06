Церковь / Новости епархии

Ролик о псковских «православных зумерах» сняли в Печорах

Участники молодежного центра Псковской епархии «Трилучье» приняли участие в съемках проекта «Православные зумеры», который реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Видео: «Трилучье | Молодёжный центр Псковской епархии» / «ВКонтакте»

Проект подразумевает серию видеороликов, где молодые люди изучают православные молодёжные объединения на территории России.

В новом выпуске ребята отправились в православный молодёжный лагерь «Трилучье», погрузились в ритм лагерной жизни: богослужения, послушания, творческие вечера и многое другое.