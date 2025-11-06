Церковь / Новости епархии

На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест

Сегодня на строящийся храм в честь Успения Пресвятой Богородицы был торжественно установлен православный крест. Это событие стало важным этапом в возведении святыни, которая возрождается на историческом месте — территории старинного Коломенского кладбища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Новое здание строится там, где некогда стоял одноименный каменный храм, возведенный в XIX веке и разрушенный в середине прошлого столетия.

Спустя десятилетия на этом благословенном месте вновь поднимается церковь, призванная стать духовным центром для жителей района.