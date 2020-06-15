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Посвященный празднованию 800-летия князя Александра Невского сайт появился в России

Сегодня, 10 февраля, начал работу сайт anevsky800.ru, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского. Как сообщает Патриархия.ru, портал создан при участии сектора коммуникаций информационного отдела Санкт-Петербургской епархии.

Планируется, что на портале будут размещаться новости, публикации, видео и фоторепортажи, посвященные святому, в том числе из разных регионов и зарубежья.

Эксклюзивные интервью, исследования, размышления историков, публицистов и просто известных личностей, отклик молодежи — все это найдет отражение на сайте и связанных с ним социальных сетях.

Информационные партнеры нового сайта — телеканал «Санкт-Петербург», газета «Петербургский дневник», а также сайт комитета по культуре Санкт-Петербурга «Культура Петербурга».