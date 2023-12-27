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Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей пройдет в Пскове и Печорах

Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей при участии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре пройдет в Пскове и Печорах 24–25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

В программе – обзорная экскурсия по Печорам (ведущий – генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» Денис Василенко); посещение пещер, совещание епархиальных древлехранителей в Паломническом центре Псково-Печерского мужского монастыря, а также знакомство сходом реставрации Архиерейского дома на бывшем подворье Псково-Печерского мужского монастыря; храма святителя Николая Чудотворца (со Усохи); церкви Михаила и Гавриила Архангелов; Свято-Троицкого кафедрального собора; колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора; Пороховых погребов.

Напомним, 15 октября указом президента РФ Владимира Путина бывший глава Псковской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назначен руководителем межведомственной комиссии по направлению «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма» Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Помимо должности в президентском совете по культуре и искусству, митрополит Тихон является членом Общественного совета при Министерстве культуры.

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11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.