Культура

Выставка «Город поэтов» открылась в Пороховых погребах Псковского кремля

Выставка картин и графики петербургских художников «Город поэтов» открылась в творческом пространстве «Пороховые погреба» социально-культурного центра «Троицкий» в Пскове 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Совместный выставочный проект СКЦ «Троицкий», государственного музея «Исаакиевский собор», музея-заповедника «Изборск» «Город поэтов» объединил в одном экспозиционном пространстве живописные и графические работы трех петербургских художников – известного писателя, искусствоведа, педагога, заслуженного художника России Анатолия Давыдова (1923–2009), ученицы и спутницы жизни – Людмилы Давыдовой и ученика, друга семьи Давыдовых – Андрея Бодрова.

На выставке представлены портреты поэтов Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Ивана Бунина, Марины Цветаевой, выполненные в технике автолитографии, пейзажи, графика.

На церемонии открытия выставки с приветственным словом к собравшимся в зале ценителям искусства выступила заместитель директора музея-заповедника «Изборск» по учётно-хранительской работе музея – Людмила Солдатенко. Главный хранитель музея-заповедника отметила, что представленные на выставке «Город поэтов» работы трех петербургских художников отличает высочайший художественный уровень; все трое, и ныне покойный Анатолий Давыдов, и его ученики Людмила Давыдова и Андрей Бодров всегда любили Псковский край, в особенности – Изборск, Псков и Пушкинские Горы.

В фондах музея-заповедника «Изборск» хранится много работ этих трех художников, они постоянно приезжали на пленэры в Изборск и запечатлели его красоты в своих живописных и графических произведениях, отметили в музее.

Выставка будет работать с 19 октября по 8 декабря ежедневно, без выходных с 10:00 до 17:30 по адресу: Псков, Кремль 2/1, Пороховые погреба.