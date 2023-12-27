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Патриарх Кирилл: между радостью и весельем есть принципиальная разница

Между радостью и весельем есть принципиальная разница: веселье - это поверхностная эмоция, а радость - состояние души, дарованное Господом, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

«Господь призывает нас к радости, и у многих людей слово "радость" ассоциируется с весельем. Радостно значит весело, а это совсем не так... Есть большая принципиальная разница между весельем и радостью. Это не значит, что веселье греховно, совсем нет. Веселье это очень поверхностная эмоция... А радость - это то к чему Господь нас призывает, радость это не эмоция, а состояние души», - сказал патриарх Кирилл.

Патриарх отметил, что радость обретается через молитву, через свершение добрых дел, а не от просмотра юмористических телепередач.

«Если все добрые дела сопровождаются радостью, то это значит Господь в ответ на наши добрый дела или в ответ на наши молитвы прикасается к нам своей благодатью и дарит нам некий знак, свидетельствующий о том, что он рядом с нами. И что он поддерживает нас в нашей жизни и помогает понять, что это близость существует», - подчеркнул патриарх.

Патриарх Кирилл отметил, что радость возвышает душу человека, освобождает ее от тяжести жизненных обстоятельств, и «это чувство всегда сильно, продолжительно и реально способствует изменению состояния человека, в том только случае, если это есть проявление Божьей благодати», пишет РИА Новости.