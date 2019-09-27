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Учитель, ставший священником: псковский опыт

Фото: https://vk.com/teopskgu

Любая профессия может и должна стать служением. В этом смысле многое объединяет священничество и педагогику: частью священнического служения является учительство - произносит ли он проповедь, дает ли советы прихожанам от опыта Церкви, святых подвижников, личного духовного опыта. Неслучайно среди служителей церкви, в том числе представителей Псковской епархии, есть те, кто по первому своему образованию был учителем и поработал на педагогической ниве.

В День учителя Псковская Лента Новостей предлагает вспомнить добрым словом священников-учителей, которые уже ушли от нас, и поздравить тех, кто рядом с нами каждодневно продолжает свое служение.

Митрофорный протоиерей Николай Гурьянов

(настоятель храма св. Николая на острове Талабск (Залита), 1909-2002)

Старец Николай Гурьянов, снискавший славу мудрого и прозорливого старца, к которому за советом и помощью съезжались православные верующие со всей страны, окончил Гатчинский педагогический техникум, а после - учился в Ленинградском педагогическом институте, откуда был исключён за выступление против закрытия одного из храмов. В 1929—1931 служил псаломщиком в Тосно, подрабатывая репетиторством по математике, физике и биологии.

Затем был псаломщиком в Свято-Никольском храме села Ремда Середкинского (теперь Псковского) района Ленинградской (теперь Псковской) области. Был арестован, находился в ленинградской тюрьме «Кресты», отбывал заключение в лагере в Сыктывкаре Коми АССР. После освобождения не смог получить прописку в Ленинграде и преподавал в сельских школах Тосненского района Ленинградской области.

Митрофорный протоиерей Владимир Попов

(настоятель храма святителя Николая в Любятово)

Священник Владимир Попов с давних пор пользуется высоким авторитетом у прихожан, к нему обращались за советом многие псковские учителя и преподаватели вузов еще во времена гонения на церковь. Дело в том, что отец Владимир - и сам по образованию - педагог. Вот что он рассказывал в своем недавнем интервью ПЛН: «Высшее образование я получал в Томске, по специальности - учитель немецкого языка, женился на дочери священника Константина Шаховского Елене, и мы переехали в Эстонию».

Отец Владимир работал в Эстонии в спецпрофтехучилище, с очень трудными детьми. Он вспоминал, что было очевидным, что советская педагогика в этих случаях совершенно не годится, так как не имеет ключа к сердцу человека. Кто-то из родных подсказал ему, чтобы он молился за этих детей. Так у молодого педагога и наладилось общение с «трудными» подопечными.

Иерей Владимир Андреев

(настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи,

затем - храма Вознесения Господня, 1941-2016)

Священник Владимир Андреев, скончавшийся три года назад, известен как талантливый педагог, ученый и самоотверженный пастырь Церкви. В школе был первым учеником, закончил обучение с золотой медалью, затем поступил в Ленинградский политехнический институт и окончил его с красным дипломом по специальности «радиотехника». Продолжал обучение в аспирантуре под руководством академика Лурье, итогом чего стала защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. В 1976 году переехал в Псков, где устроился на работу в политехнический институт. Именно в этот период началась его многолетняя дружба с отцом Павлом Адельгеймом.

В начале 80-х с вопросом о возможном рукоположении Владимир Андреев обратился к правящему Псковскому архиепископу Иоанну (Разумову), по совету которого поехал в Москву на встречу к митрополиту Алексию (Ридигеру). Тот принял кандидата в духовный сан доброжелательно и пригласил готовиться к служению в Эстонской епархии. Первое место служения, пока еще в качестве чтеца, Владимир Андреев получил в Таллине при храме свт. Николая. Именно в этом храме в 1983 году митрополит Таллинский Алексий (Ридигер) рукоположил Владимира Александровича в диакона, а в 1984 году в священника. Первое назначение в качестве настоятеля отец Владимир получил на приход в Муствее, что лежит на берегу Чудского озера. Через некоторое время отец Владимир был переведен в Таллин, затем определен настоятелем эстонского православного прихода в Раквере. Из Раквере отца Владимира вновь перевели в Таллин в храм св. Иоанна Крестителя.

В 90е годы отец Владимир Андреев много проповедует, выступает на телевидении и радио, составляет комментарии к пасхальной службе, транслируемой по местному телевидению. Известный протоиерей Владимир Залипский, служивший в те годы в Таллинском кафедральном соборе Александра Невского, говорил об отце Владимире Андрееве так: «Это наш Александр Мень».

После того как Эстония стала независимым государством, отец Владимир уехал в Псков. Здесь он возвратился к преподавательской деятельности в политехническом институте и продолжал священническое служение – сначала в древнем храме Рождества Иоанна Предтечи, а затем в храме Вознесения Господня. Вокруг отца Владимира собралась дружная приходская община, в основном состоявшая из активной псковской интеллигенции – музейные работники, преподаватели, врачи.

(Фото и информация - http://gazetakifa.ru/content/view/5355/34/)

Фото: https://vk.com/club120868186

По долгу служения часто бывает и так, что священник становится учителем. В Псковской епархии таких примеров немало. Один из самых ярких - жизнь протоиерея Павла Адельгейма, который восстановил псковский храм Святых жен-мироносиц, создал Православную регентскую школу и приют для трудных детей.

Отец Павел Адельгейм: «С 1976 года служу в Псковской епархии. Женат, трое детей, шесть внуков. Один из двух моих приходов в г. Пскове называется храм Святых Жен Мироносиц. С 1992 года при храме открыта приходская общеобразовательная православная школа регентов. Другой мой приход во имя св. Апостола Матфея находится в деревне Писковичи. При храме Святого Апостола Матфея с 1993 года существует приют для сирот-инвалидов» (из автобиографии).

Трудится в школе и настоятель храма апостолов Петра и Павла в деревне Ветвеник на берегу Чудского озера и духовник церковно-приходской школы священник Константин Подкорытов. Об этом уникальном опыте он рассказал нам в интервью, которое будет опубликовано в разделе «ПЛН-Церковь» в ближайшее время.

Многие священнослужители Псковской епархии ведут активную работу в воскресных школах Пскова и области, а также плодотворно сотрудничают с кафедрой теологии ПсковГУ, участвуя в подготовке будущих социальных работников, воспитателей и педагогов.

О возможности совместного участия церкви и школы в жизни и воспитании подрастающего поколения в наши дни говорят все чаще. Относиться к этой идее можно по-разному, но отрицать учительскую миссию священнослужителя в современном мире вряд ли уместно.

«Сегодня, когда мы слышим множество справедливых, к сожалению, упреков относительно состояния нынешнего школьного гуманитарного образования, необходимо объективно понять, что же в действительности происходит в этой важнейшей области формирования и воспитания новых поколений, тех, кому которым будет передано будущее страны, - говорил студентам социологического факультета МГУ митрополит Псковский и Порховский Тихон, бывший тогда наместником Сретенского монастыря на расширенной лекции. - Сможем ли мы передать им всё лучшее, что накоплено за века – любовь к Богу и веру в Него, искреннюю устремленность к поиску Истины, понимание необходимости и святости любви к ближнему, неразделимое духовное единение с родной землей и культурой, обостренное чувство справедливости, мужество, искренний интерес и уважение к культуре других народов, чувство братства, жертвенность ради высших идеалов, добродушие и благожелательность в общении с людьми?»... Вопрос, заданный три года назад, и ныне остается открытым.